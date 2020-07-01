شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش تنكان الصناعي وانكماش تنكان الخدمي في اليابان خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 34 مقابل ما قيمته 8 في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى ما قيمته 31، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي انكماشاً بما قيمته 17 مقابل اتساع بما قيمته 8 في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش بما قيمته 20.

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