شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 15 فلس، حيث سجل ارتفاع بلغ 15 فلس خلال جلسة امس الثلاثاء، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما نتوقع معه إمكانية قيام السهم بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 12٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.10 بينما مستوى المقاومة هو 14 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط