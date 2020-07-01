شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 677 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 600 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 720 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 682 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط