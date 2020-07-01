خليج ب (GBK) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 212 فلس وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وفي ظل استمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 205 فلس كمستوى أول ثم 180 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 235 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 210.3 بينما مستوى المقاومة هو 215.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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