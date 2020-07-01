زين (ZAIN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 555 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ اختراق السهم لخط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 520 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 580 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 550 بينما مستوى المقاومة هو 558 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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