شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الآسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 229 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 200 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 225.7 بينما مستوى المقاومة هو 235.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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