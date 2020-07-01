شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 75 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 77 فلس، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والذين توقع ان يدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 70 فلس في عمليات جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 78 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.4 بينما مستوى المقاومة هو 75.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط