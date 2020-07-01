شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1٫143 ريال، مسجلا بذلك أدني مستوى منذ بداية شهر مايو، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 1٫16ريال، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫20 ريال

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.12 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط