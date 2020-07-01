شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK)يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 3٫80 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا مستوى الدعم السابق عند 3٫85 ريال، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستوى الدعم 3٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫90 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط