شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يسجل أعلى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه مرة أخرى ليغلق عند مستوى 1٫445 ريال، وهو أعلى مستوى في عامين، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1٫40 ريال، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 1٫58 ريال كمستوى أول ثم 1٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.4 وبين مستوى المقاومة هو 1.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد