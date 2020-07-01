شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫82 ريال، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3٫80 ريال كمستوى أول ثم 3٫70 ريال كمستوى ثان. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫93 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.8 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط