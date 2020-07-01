شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن التأمين ضد أخطار القرصنة البحرية والبرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت وثيقة متخصصة لهذا النوع من الأخطار وهى وثيقة الاختطاف ودفع الفدية Kidnap and Ransom Insurance وقد تمت صياغتها كاستجابة لهجمات القراصنة، هذه الوثيقة مطروحة حاليًا فى أسواق التأمين العالمية، والوثيقة النموذجية تغطى أخطار الفدية المسلمة للقراصنة والقيمة النقدية الفعلية للبضائع أو الخدمات ذات القيمة الإضافية وتتم طبقًا لوقت التسليم بمعرفة مكتب خبرة مستقل، وفقد الفدية أثناء النقل بالاستباحة Confiscation أو بالإتلاف Destruction أو بالاختفاء Disappearance ، أو بالمصادرة Seizure ، أو السرقة Theft أثناء نقلها للمكان المحدد لطالب الفدية بواسطة شخص مرخص له لنقلها من قبل المؤمن له، و أتعاب ونفقات الخبراء الاستشاريين للتعامل مع حادث مغطى تأمينيًا، والنفقات الإضافية المتكبدة بشكل ضرورى، بعد وأثناء فترة الحادث المغطى تأمينيًا، بواسطة المؤمن له أو من يفوضه.

وتشمل النفقات الإضافية:

1- أتعاب ونفقات المفاوض المستقل والمرخص له من قبل المؤمن له بالتفاوض مع القراصنة.

2- أتعاب ونفقات مستشار العلاقات العامة أو المترجم المستقل.

3- تكلفة السفر والإقامة التي أنفقت بواسطة المؤمن له أو لأى شخص مغطى تأمينيًا.

4- تكلفة السفر لأى مختطف أو رهينة من الضحايا أو أسرته لوطنه وتكلفة السفر لمن يحل محله ولأسرته أيضًا للدولة التى حدث بها الاختطاف.

5- أتعاب أخصائي العلاج النفسى والطبى بالإضافة إلى نفقات العلاج والرعاية للعلاج العصبى والنفسى وأية مصاريف حجز أو استشارة قانونية تكون قد صرفت قبل وخلال ستة وثلاثون شهرًا متتاليًا من تحرير الشخص المغطى تأمينيًا.

6- المكافأة التى تدفع بمعرفة المؤمن له لأى شخص يبلغ عن معلومات تسهم فى حل الأزمة المغطاة تأمينيًا..

7- الخسارة المالية الشخصية التي يتكبدها أى شخص مغطى تأمينيًا كنتيجة مباشرة لعدم القدرة على إنجاز الشئون المالية له أثناء احتجازه أو اختطافه.

8- إجمالى المرتب للشخص المختطف أو المحتجز والمغطى تأمينيًا بالإضافة إلى الحوافز والعمولات والبدلات والتأمينات الاجتماعية والمكافآت الأخرى التى تعتبر مستحقة تعاقديًا فى وقت حدوث الأزمة المؤمن عليها وتصرف لمدة ستين يومًا متتالية بعد تحرير المختطف.

9- إجمالى المرتب للشخص الذى يحل محل الشخص المختطف أو المحتجز والمغطى تأمينيًا متضمنًا الحوافز والعمولات والبدلات والتأمينات الاجتماعية والمكافأت الأخرى التى تعتبر مستحقة تعاقديًا فى وقت حدوث الأزمة المؤمن عليها ولمدة ثلاثين يومًا متتالية بعد تحرير المختطف.

10- النفقات التى يتكبدها المؤمن له مقابل مرتبات الموظفين الذين يعهد إليهم المساعدة فى المفاوضات الجارية بشأن الأزمة المغطاة تأمينيًا والتى لا يجب أن تزيد على إجمالى المرتب والحوافز والمكافات الأخرى المسموح بها، بالإضافة إلى جميع المصروفات المعقولة الأخرى التى تدفع بشكل منفرد ومباشر لما يخص هذه المفاوضات، وبشرط أن يرسل المؤمن له كشف حساب موضح به بنود الصرف كالمصروفات والخدمات والوقت المستخدم من قبل هذا الموظف.

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11- المبالغ الواجبة السداد كفوائد على القروض المبرمة تحديدًا لسداد الفدية المطلوبة ويشترط أن يكون القرض قد تم سداده بمعرفة المؤمن له خلال سبعة أيام من استلامه التعويض من شركة التأمين .

12- أتعاب ونفقات حراس الأمن المخصصين مؤقتاً وبشكل مباشر لغرض حماية الشخص المغطى تأمينياً عند تواجده فى الدولة التى حدثت فيها الواقعة المؤمن عليها وطبقاً للتوجيهات الخاصة لمستشارى الأزمة.

13- نفقات الاتصالات وأجهزة الاتصالات وأجهزة التسجيل والإعلانات والمتعلقة مباشرة بالواقعة المؤمن عليها.

14- الاتعاب والنفقات المعقولة للمحللين القانونيين Forensic analysts المرتبطين بالمؤمن له مع ضرورة الموافقة المسبقة لشركات التأمين.

15- نفقات الاستراحة والتأهيل السكنى Rest and Rehabilitation الذى يحدث خلال اثنتا عشر شهراً متتالياً بعد تحرير المختطف أو الرهينة والتى يتكبدها الضحية Victim أو قرينته Spouse أو أطفاله . مسئولية شركة التأمين لن تتعدى المبلغ المحدد سلفاً .

16- النفقات المعقولة لجراحات التجميل أو التقويم Cosmetic or Plastic Surgery والضرورية لتصحيح تشويهات للشخص المغطى تأمينياً كنتيجة مباشرة للواقعة المؤمن عليها.

17- نفقات إعادة التدريب الوظيفى Job Re-training للمختطف أو الرهينة , متضمناً مرتب الضحية أثناء فترة التدريب، ونفقات التدريب الخارجى.

18- نفقات إعادة جثمان الضحية المختطفة أوالرهينة ومصاريف الدفن أو إحراق الجثة Burial Cremation فى حالة الوفاة أثناء الواقعة المؤمن عليها.

19- نفقات رعاية الأطفال والتى حدثت كنتيجة مباشرة للحادث.

20- كل النفقات الاخرى التى يتكبدها المؤمن له بموافقة مسبقة لشركة التأمين .

ويتضح من بنود التغطية التأمينية السابقة أنها كانت مفصلة خصيصًا لأخطار اختطاف الأشخاص وطلب فدية من ذويهم وما نتج عن ذلك من اغتصاب أو إصابة أوالهلع أو الانهيار العصبى أو حتى القتل، وهذا ما ينتج عن القرصنة البرية أوالاختطاف وكلها أخطار لا تختلف كثيراً عن القرصنة البحرية، ومن ثم فإنها ليست ابتكارًا مفصلاً Tailored كاستجابة لأخطار القرصنة البحرية وإن كانت تصلح لهذه الأخطار، ومثل كل وثائق التأمين هناك استثناءات وشروط واشتراطات يجب توافرها وسيتم ترجمتها وصياغتها في اجتماعات اللجنة، ولكي يتم تحديد سعر إسترشادي، فإن مكتتب التأمين يحتاج تفاصيل عن السفينة أو السفن المطلوب تغطيتها تأمينيا، وهذه التفاصيل تتضمن سرعة السفينة، وارتفاع ظهر السفينة عن مستوى الماءFreeboard ، وترتيبات الأمن الموجودة عليها والطرق الملاحية المزمع عبورها ، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى للسفينة.