اميانتيت يتشبث بخط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اميانتيت (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.10 نقطة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.66، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.36.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.66 ومستوى المقاومة 10.92.
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