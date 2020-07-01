شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 9.44، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 10.82 إلى 7.20)، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب خسر خلالها بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.44، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 10.05 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.58 ومستوى المقاومة 10.05.