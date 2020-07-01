شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي لم يستطع الحفاظ على مكاسب – تحليل صباحي – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم النقل الجماعي (4040) لاعلى سعر له في آخر جلساته عند 14.46، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، بالإضافة لذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.76، ليستهدف مستوى المقاومة 15.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.76 ومستوى المقاومة 15.20.
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