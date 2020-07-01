أنابيب يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أنابيب (2200) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.55% بما يعادل -0.32 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.96، ليستهدف مستوى المقاومة 12.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.96 ومستوى المقاومة 12.98.
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