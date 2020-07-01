ملاذ للتأمين يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ملاذ للتأمين (8020) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 11.00، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 11.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 11.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.00.
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