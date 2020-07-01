إعمار يستسلم للضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مما عرض السهم للضغط السلبي المضاعف مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.45% بما يعادل -0.10 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.04.
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