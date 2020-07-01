شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يجني أرباحه – تحليل صباحي – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وقد جاء انخفاض السهم على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 13.00، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.32% بما يعادل -0.42 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 13.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.46 ومستوى المقاومة 13.00.