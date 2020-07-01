شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يحلق ارتفاعاً – تحليل صباحي – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة ريت (4331) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي بنسبة بلغت 2.66% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 13.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.