شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: الخريطة الاستثمارية "للدواجن" ستضاعف الإنتاج وتجذب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروعات المستقبلة فى الثروة الداجنة قد تشهد تطورًا كبيرًا وذلك بعد إعلان وزارة الزراعة عن الخريطة الاستثمارية فى المشروعات الداجنة فى عدد من المحافظات، موضحًا أنها ستكون عنصرًا جاذبًا للمستثمرين .

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذه المشروعات يجب أن تراعى صغار المستثمرين حيث إنهم العنصر المحرك لهذه الصناعة، مطالبًا أن تتضمن تلك الخريطة آليات صغار المستثمرين للاسنثمار فى تلك المناطق.

وأشار السيد إلى أن إعلان مصر خالية من فيروس أنفلونزا الطيور بناءً على تقرير منظمة الصحة العالمية للحيون تعد بمثابة شهادة أمان تمنح المستثمر المصرى فرصًا كبيرة لتصدير إنتاجه إلى الخارج.

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وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، على إدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى إحكام السيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى.

وقال القصير، إن هذا الإجراء كان حتميا لاستيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير(طبقا لنوع إنتاج المنشآت)، وذلك بعد تعليق الاستيراد من مصر عقب تفشى مرض إنفلونزا الطيور بها عام 2006، حيث ستتاح لهذه الشركات من خلال هذا النظام فرصة التصدير للثروة الداجنة (كتاكيت عمر يوم - بيض المائدة – بيض التفريخ - أمهات التسمين)

وأضاف القصير أن المنشآت المعزولة الخالية من انفلونزا الطيور تقع في الظهير الصحراوى لعدد ثلاث محافظات "الإسماعيلية "سرابيوم" – البحيرة "وادى النطرون" – المنيا "طريق القاهرة أسيوط الغربى"، وتم اعتماد هذه المنشآت بناءً على الطلب المقدم من مؤسساتها للاشتراك بذلك النظام.