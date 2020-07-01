شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السلع الأكثر استيرادًا ابريل الماضى.. أبرزها الذرة والزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية تراجعًا ملموسًا في شهر أبريل الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 4.19 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار أبريل 2019 بنسبة تراجع 40%، ورغم هذا التراجع إلا أن هناك مجموعة من السلع ارتفعت بنسب متفاوتة خلال هذا الشهر.

وضمت القائمة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الواردات المصرية من الذرة وبلغت 155 مليون دولار، مقابل 152 مليون دولار أبريل 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 2%، يليها الواردات المصرية من زيوت مكررة بقيمة 62.4 مليون دولار، مقابل 58.5 مليون دولار أبريل 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 6.6%.

وبلغت قيمة الواردات من إطارات خارجية وأنابيب داخلية نحو 41.7 مليون دولار، مقابل 41.3 مليون دولار أبريل 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 0.9%، بالإضافة إلى قيمة الواردات من ورق الصحف وطباعة وبلغت 41.4 مليون دولار، مقابل 38.8 مليون دولار ابريل 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.

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وشملت القائمة أيضا، الواردات المصرية من الأتوبيس والميكروباص والمينى باص وحدات كاملة بقيمة 23.8 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار ابريل 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 138.1%، وأخيرًا بلغت قيمة الواردات من محركات 19 مليون دولار، مقابل 18.5 مليون دولار ابريل 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وبلغت قيمة العجز فى الميـزان التجارى 2.36 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020، مقابل 4.28 مليار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق، بنسـبـة انخـفاض بلغت 45٪.