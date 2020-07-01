شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك" تفقد 60 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الثلاثاء لكن ذلك بعد يومين من الخسائر الفادحة والتي أفقدت الشركة ستين مليار دولار من قيمتها السوقية.



يأتي ذلك بعد سحب شركات وعلامات تجارية عالمية إعلاناتها ووقف الإنفاق على أي حملات إعلانية على شبكة "فيسبوك" بسبب ما تراه هذه الشركة من انتشار لمحتوى الكراهية والعنصرية.

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ومن بين الشركات التي اتخذت خطوة وقف حملاتها الإعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "بيبسيكو" و"ستاربكس" و"فايزر" و"دياجو" و"باتاجونيا" و"كوكاكولا" و"يونيلفر" و"فيريزون".

وطالبت هذه الشركات وغيرها "فيسبوك" بضرورة التصدي لأي انتشار للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والعنف والعنصرية.



ويرى محللون أن هذه المقاطعة ووقف الحملات الإعلانية من علامات تجارية عالمية سيكبد "فيسبوك" خسائر فادحة مع الأخذ في الاعتبار أن شبكة التواصل الاجتماعي لديها أكثر من ثمانية ملايين شركة معلنة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 2.9% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 227.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 227.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 218.4 دولار.