شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق عند مستوى قياسي جديد بعد رسالة مسربة من "ماسك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الثلاثاء محققاً إغلاقا قياسيا جديداً في أعقاب تسريب رسالة بعث بها المدير التنفيذي "إيلون ماسك" للموظفين في الشركة.



وصرح "ماسك" في رسالة بعث بها بالبريد الإلكتروني للموظفين بأن سهم "تسلا" ربما يتم ضمه لمؤشر "إس أند بي 500" في وقت قريب.



هذا، وتستعد "تسلا" للإعلان عن حجم مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الأيام القليلة القادمة عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.

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وتشير توقعات المحللين إلى أن "تسلا" سلمت في الربع الثاني 72 ألف سيارة كهربائية، ومن بينها 61 ألف نسخة من "موديل 3".



وقفز سهم "تسلا" منذ بداية عام 2020 حتى اليوم بحوالي 159%، وسجلت القيمة السوقية للشركة أكثر من 200 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 7% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 1079.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1087.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1003.7 دولار.