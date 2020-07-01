شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحظر التطبيقات الصينية بسبب الخلافات الحدودية بينهما والان نبدء بالتفاصيل
ولا توجد تفاصيل حول ما إذا كان المستخدمون الحاليون لهذه التطبيقات في الهند سيتمكنون من الوصول إلى هذه التطبيقات في المستقبل. وهناك أيضًا سؤال قانوني حول ما إذا كان الحظر دستوريًا، حيث حظرت محكمة هندية تيك توك من متاجر التطبيقات في العام الماضي، بسبب المحتوى الإباحي والتسلط عبر الإنترنت لكن تم نقض القرار لاحقًا. وهذه المرة، أشارت الحكومة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي لتبرير الحظر.
وتعتبر بايتيندانس Bytedance، أو الشركة التي تقف وراء تطبيق الفيديو القصير تيك توك، هي الخاسرة المباشرة من هذا القرار. ولا تمثل الهند سوى حوالي 0.2٪ من أرباح تيك توك داخل التطبيق، وفقًا لبيانات سينسور تاور، لكن الدولة تمثل أكبر قاعدة مستخدمين لها خارج الصين، وتم تثبيت التطبيق 660 مليون مرة في الهند، أو ما يقرب من ثلث إجمالي معدل تثبيت التطبيق العالمي.
ولا تزال تيك توك ونسخته الصينية المعروفة باسم دوين Douyin تحقق معظم إيراداتها في الصين، ولكن الهند كانت أكثر الفرص الواعدة لنمو التطبيق.
وهذا صحيح بشكل خاص؛ لأن التطبيق يخضع لتدقيق مكثف في الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق خارج الصين. وتم حظر تطبيق هيلو Helo التابع أيضًا لشركة بايتيندانس، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي ومعظم مستخدميه في الهند.
وبعد أن نشأت السياسة الأمريكية الحمائية لحماية شركات الدولة من المنافسة الأجنبية، حاولت شركات الإنترنت الصينية المغامرة في الخارج في السنوات الأخيرة. وتوجّهت نحو الهند وجنوب شرق آسيا، بسبب قربهما الجغرافي والثقافي، وهما السوقان المستهدفان الواضحان لهذه الشركات الآن.
وقد يكون استبدال الهواتف المحمولة الصينية أمرًا صعبًا، ولكن التطبيقات مسألة أخرى. فمع تصاعد المشاعر المعادية للصين بين الدول المجاورة للبلاد، ستجد شركات الإنترنت الصينية صعوبة أكبر في التوسع في الخارج - وهو أمر مرغوب للغاية من منافسيها الأجانب، الذين حاولوا لسنوات اختراق السوق الصينية شديدة الحمائية.
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