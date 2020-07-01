معنويات المستهلكين الأمريكيين تتعافى لكن تزايد الإصابات مصدر قلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران وهو ما يعزز آراء بأن التراجع الاقتصادي انتهى على الأرجح، لكن تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 يهدد بتقويض التعافي الغض.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 98.1 هذا الشهر من 85.9 في مايو/ أيار. ومع هذا فإن الثقة تبقى منخفضة 34.9 نقطة عن مستواها قبل الجائحة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 91.8 في يونيو/ حزيران.

وقال خبير اقتصادي بارز في كونفرانس بورد «المستهلكون أقل تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد في الأجل القصير، لكنهم لا يتوقعون انتعاشا كبيرا للنشاط الاقتصادي.»

(رويترز )