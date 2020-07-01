فنادق أبوظبي جاهزة لاستقبال السياح من داخل الدولة وخارجها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



كشف علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن فنادق أبوظبي على أتم الجاهزية لاستقبال النزلاء والزوار القادمين إلى الإمارة سواء السياح القادمون من الخارج في حال استئناف حركة الطيران وقدوم أفواج سياحية، أو السياحة الداخلية من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين بقضاء فترة الصيف بالدولة، مشيراً إلى وضع استراتيجية شاملة لتنشيط القطاع السياحي في الإمارة والارتقاء بمعايير السلامة والنظافة في المرافق السياحية والفندقية لتعزيز ثقة السياح والزوار والنزلاء بسلامة ونظافة وأمان الفنادق ومراكز التسوق والمتاحف في أبوظبي.

قال الشيبة في حديث ل«الخليج»: لقد أطلقنا مبادرة Go Safe مؤخراً لتوحيد معايير السلامة والنظافة في جميع المنشآت والمراكز السياحية والفندقية والتجارة في إمارة أبوظبي، كما نعمل على خطة لفتح المرافق والوجهات السياحية في الإمارة بشرط تطبيق إجراءات السلامة، مع العلم بأن أبوظبي ستستضيف فعاليات جزيرة النزال خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤكد استعدادنا لاستضافة الفعاليات الكبرى من جديدة ومدى جاهزيتنا في هذا الخصوص.

وأضاف الشيبة: لقد جرى إعادة افتتاح الفنادق مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، وقد وضعنا شرط فحوص كوفيد -19 للموظفين والعاملين في الفنادق ومراكز التسوق لإعادة تشغيلها، حيث يجري الفحص بشكل دوري كل أسبوعين للعاملين في هذه الفنادق والمراكز ضمن إجراءات صارمة وذلك لطمأنة النزلاء والمتسوقين والزوار بأن كل المرافق سليمة ونظيفة، كما يجري منح شهادة معتمدة على مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة.

وفي ما يتعلق بموسم الصيف، أجاب: إن معدلات الإشغال في موسم الصيف تكون مستقرة، ومع أحداث كوفيد 19 سيكون تركيزنا على تنشيط السياحة الداخلية خاصة أن الكثير من المواطنين والمقيمين يفضلون قضاء فترة الصيف داخل الدولة في التوقيت الحالي، حيث نعتزم إطلاق خطة سياحية ترويجية داخلية تتضمن عروضاً للزوار والمواطنين والمقيمين للقدوم إلى أبوظبي تشمل عدداً من الأنشطة والفعاليات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك لرفع معدلات الإشغال وتحقيق نتائج مبشرة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف: ستشارك كل الفنادق ومراكز التسوق وشركاؤنا الاستراتيجيون في خطتنا الترويجية لموسم الصيف، حيث ستكون الخطة متنوعة وتناسب العائلات والأفراد، وتشارك بها فنادق من فئات 3-4-5 نجوم إلى جانب الفنادق الشاطئية والمنتجعات الفاخرة، كما ستشارك مراكز التسوق بإطلاق عروض تسوق وحملات تخفيض وخصومات بالتعاون مع البنوك الوطنية مما سيسهم في إنعاش الحركة التجارية أيضاً.

وأوضح أن هناك بعض الأسباب التي جعلت الفنادق ملاذاً للإقامة بها عوضاً عن المنازل، حيث فضل البعض الإقامة بالفنادق بدلاً من منازلهم خلال فترة التعقيم الوطني مما ساعد بعدم حدوث انخفاض حاد في إشغالات الفنادق بالإمارة.

وقال الشيبة: نتابع اليوم الإجراءات العالمية في التعامل مع تفشي فيروس كوفيد-19، ولدينا حذر لما نراه في الأسواق الخارجية، وتتولى إدارة تحليل البيانات عبر محركات البحث الرقمية الاطلاع على رغبات وتوجهات الناس بالسفر، والقواعد المتخذة في السفر التي تتغير باستمرار بين التخفيف والتشديد، والاطلاع على الدول التي فتحت أسواقها والمعايير التي تضعها في هذا الشأن، ونتابع مع كل سوق على حدة، كما ننسق مع الجهات المحلية والاتحادية مع قرب فتح المجال أمام سفر السياح والزوار من وإلى الدولة.

ولفت إلى أن العمليات الترويجية التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لم تتوقف، موضحاً أن الدائرة حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى السلامة والأمان، مشيراً إلى وجود عروض ترويجية لفترة ما بعد كوفيد-19، حيث يجري التواصل مع شركاء الدائرة لبحث نوعية العروض وتنسيق الرحلات، ومعرفة اهتمامات المسافرين والسياح والزوار.

وقال: نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتنشيط الحركة السياحية، عبر وضع خطط متنوعة، وإن مكاتبنا الخارجية ما تزال تعمل، وقد شكلت الفترة السابقة فرصة لإعادة النظر في عمل المكاتب والأسواق التي نعمل بها.

الافتتاح التدريجي وفي ما يتعلق بدعم القطاع السياحي والفندقي في ظل التأثيرات التي تعرض لها جراء تفشي جائحة كورونا المستجد، أجاب الشيبة: لقد قدمنا مقترحات إلى الجهات المعنية لدعم المنشآت الفندقية عبر إعفائها من الرسوم السياحية والفندقية، وتخفيض 20% من القيمة الإيجارية السنوية، والعديد من الحوافز للقطاع السياحي في أبوظبي، وقد وقفت الجهات الحكومية إلى جانب القطاع السياحي عبر حزم الدعم التي أعلن عنها. وذكر علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنه يجري العمل على الافتتاح التدريجي لعدد من المرافق في الفنادق مثل الصالات الرياضية والمسابح والشواطئ الخاصة بالفنادق التي جرى افتتاحها مؤخراً أمام نزلاء الفنادق وزوارها بنسبة 60% مع اتباع إجراءات احترازية تعنى بالسلامة.