شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تقفز بسوق دبي 16.6% وأبوظبي 14.8% في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سجلت أسواق الأسهم أداء إيجابياً خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، حيث حقق سوق دبي المالي صعوداً قوياً بنسبة 16.6%، كما قفز مؤشر سوق أبوظبي 14.8%، مدعوماً بحالة تفاؤل حول عملية إعادة فتح الاقتصاد محلياً، وعالمياً، إضافة إلى وصول الأسهم إلى مستويات سعرية منخفضة، شجعت المستثمرين على الدخول على أسهم الشركات المدرجة، خاصة القياديات، ليرتد السوق من المنطقة الحمراء التي حط بها في الربع الأول بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا «كوفيد 19». وبلغت السيولة المتداولة في السوقين خلال الربع الثاني نحو 28.3 مليار درهم، بنمو 13% مقارنة مع الربع الأول، وتوزعت التداولات على 16.9 مليار درهم بتداول 18.7 مليار سهم في سوق دبي، فيما شهد سوق أبوظبي 9.6 مليار درهم، بتداول 3.37 مليار سهم.

تصدرت «إعمار العقارية» الشركات الأكثر تداولاً بنحو 2.85 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 2.77 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 1.98 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.94 مليار درهم، ثم «اتصالات» 1.68 مليار درهم.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات الربع الثاني 2020 بنسبة قوية بلغت 16.6%، بما يعادل 294 نقطة مكاسب ليغلق عند مستوى 2065.28 نقطة، بعدما ارتفع المؤشر العام في شهر يونيو/ حزيران بنسبة 6.2%، وبنسبة 14.4% في إبريل/ نيسان.

ولا يزال المؤشر العام لسوق دبي متراجعاً بنسبة 25.3% خلال النصف الأول من عام 2020، بسبب الأداء السلبي لتراجع كل من شهر مارس/ آذار 31.6%، وفبراير/ شباط 7.2%، ومايو/ أيار 4%.

وارتفعت المؤشرات القطاعية في السوق خلال الربع الثاني بنسب متفاوتة، باستثناء تراجع قطاع الاتصالات 1.9%، وسجل قطاع النقل صعودا قوياً بنسبة 41.24% والعقارات 23.55% والخدمات 14.85% والاستثمار 12.87% والبنوك 11.14% والتأمين 8.5%.

وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني» إلى مستوى 8.86 درهم، مسجلاً أعلى نسبة نمو في قطاع البنوك بنسبة 22.54%، بعدما شهد تداولات بلغت نحو 2.77 مليار درهم. كما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» 6.11% إلى 3.82 درهم، بتداول 1.98 مليار درهم، وارتفع «أملاك» 19% إلى 0.287 درهم، بتداول 221.4 مليون درهم، و«مصرف عجمان» 9.5% و«جي إف إتش» 3.9%.

وفي قطاع الاستثمار، صعد سهم «سوق دبي المالي» 48% إلى 0.826 درهم، وهي ثالث أعلى نسبة صعود في السوق، كما ارتفع «شعاع» 16.07% إلى 0.52 درهم، و«دبي للاستثمار» 4.5% إلى 1.16 درهم.

وارتفعت 3 أسهم في قطاع التأمين بنسب قوية، وعلى رأسها «دار التكافل» بعدما ارتفع بنسبة 32.67% إلى 0.597 درهم، و«سلامة» 28.2% إلى 0.500 درهم، و«أمان» 16.1% إلى 0.418 درهم.

وارتفعت أسهم العقار بنسبة قوية خلال 3 أشهر، وكانت «الاتحاد العقارية» نجم القطاع، بعدما ارتفع سهمها 45% إلى 0.300 درهم، بتداول 1.47 مليار درهم، ثم «داماك» 41.5% إلى 0.685 درهم، و«إعمار مولز» 28% إلى 1.37 درهم، كما ارتفع «إعمار العقارية» 23% إلى 2.73 درهم، بتداول 2.85 مليار درهم، وهي الأعلى في السوق. كما ارتفع «ديار» 30.52% إلى 0.278 درهم، بتداول 486.6 مليون درهم، و«أرابتك» 25%، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 3.7% إلى 2.09 درهم، بتداول 927 مليون درهم.

وارتفعت أسهم قطاع النقل نسب قوية، وعلى رأسها «أرامكس»، التي تصدرت ارتفاعات السوق بنسبة 52.65% إلى 3.45 درهم، بتداول 513 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» 48.6% إلى 0.48 درهم، بتداول 84 مليوناً، و«العربية للطيران» 29.3% إلى 1.23 درهم، بتداول 640 مليوناً.

وفي السلع، ارتفع سهم «جلفا للمياه المعدنية» 42.8% إلى 17.35 درهم، بتداول 1.2 مليون درهم فقط، و«دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.3% إلى 0.125 درهم، بتداول 198 مليوناً.

وارتفع سهم «أمانات» 31.67% إلى 0.856 درهم، بتداول أكثر من نصف مليار، وارتفع «تبريد» 1.6% إلى 1.93 درهم.

سوق أبوظبي

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وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 14.76%، مضيفاً 551.1 نقطة، ليغلق عند 4285.79 نقطة، بعدما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 3.48% في يونيو/ حزيران، و 13.3% في إبريل/ نيسان.

وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 15.56% بما يعادل 790 نقطة خلال النصف الأول، متأثراً بتراجع شهر مارس، وفبراير، ومايو.

وفي 3 أشهر، ارتفع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 70.5% و«البنوك» 11.4% و«العقار» 14% و«الاتصالات» 17.7% و«الطاقة» 12%، بينما تراجع «التأمين» 11.92%.

وصعد سهم «أبوظبي الأول» 16.5% ليغلق عند 11.24 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 1.94 مليار درهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 6.9% إلى 4.95 درهم، بتداول 1.4 مليار درهم، كما ارتفع «الشارقة الإسلامي» 13.3% إلى 1.11 درهم، و«التجاري الدولي» 16.1% إلى 0.75 درهم وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 7.5% إلى 3.69 درهم، بتداول 1.1 مليار درهم.

وصعد سهم «مجموعة اتصالات» بنسبة 17.7% إلى 16.5 درهم، بتداولات بلغت نحو 1.68 مليار درهم، ليحل في المركز الثاني من أكثر الشركات تداولاً.

وفي قطاع الاستثمار، قفز سهم «العالمية القابضة»، مسجلاً أعلى نسبة صعود في سوق أبوظبي خلال 3 أشهر بنسبة 103.6% إلى 29.36 درهم، بتداول 520.14 مليون درهم، كما ارتفع «إشراق» 10.15% إلى 0.217 درهم، بينما تراجع «الواحة كابيتال» 16.5% إلى 0.68 درهم.

وفي العقار، ارتفع سهم «الدار» 15.6% إلى 1.78 درهم، بتداول 1.36 مليار درهم، بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 5.88% إلى 0.352 درهم.

وسجلت أسهم قطاع الطاقة صعوداً جماعياً، وعلى رأسها سهم «طاقة» بنسبة 16.3% إلى 0.685 درهم، و«دانة غاز» 12.46% إلى 0.641 درهم، بتداول 258 مليون درهم، و«أدنوك للتوزيع» 10% إلى 2.97 درهم.

كيف اتجهت استثمارات الأجانب؟

أظهرت بيانات التداولات للربع الثاني من عام 2020، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بمحصلة شرائية بلغت 178.6 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيعية في سوق أبوظبي بنحو 1.17 مليار درهم كمحصلة بيع. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 7.8 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 8.8 مليار درهم.

كما تباينت توجهات المواطنين، بعدما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 872.6 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 250 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 14 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 13.4 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية بنحو 128.2 مليون درهم في السوقين، نتيجة لمشتريات بنحو 2.87 مليار درهم، ومبيعات بنحو 2.75 مليار درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شراء في أبوظبي 259 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 15.7 مليون درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة شراء في أبوظبي بنحو 80 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 595 مليون درهم.