«اقتصاديـة دبـي» تطلـق «حـوار السـوق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت اقتصادية دبي مبادرة «حوار السوق»، المنصة المفتوحة لمختلف المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال والتي تهدف إلى توسيع منصات تواصلها مع مجتمع الأعمال والمستهلكين، عبر وسائل التكنولوجيا المتطورة، والوقوف على أبرز الاهتمامات والتحديات التي تواجهها مختلف قطاعات الأعمال في دبي، وفي مقدمتها التحديات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» وتداعياته، إضافة إلى إشراك مختلف فئات مجتمع الأعمال، في طرح واقتراح الحلول المبتكرة للمرحلة الراهنة، والتي من شأنها أن تسهم في استمرارية الأعمال.

وتتشكل المبادرة من سلسلة من الندوات الافتراضية عبر الإنترنت، والتي يتم بثها عبر تقنية البث المباشر من خلال تطبيق «ZOOM» والبث المباشر للصفحة الرسمية لاقتصادية دبي على «إنستجرام»، بالتعاون مع شريك إعلامي خاص لكل ندوة. ويتم خلال الندوات استضافة متحدثين بارزين إضافة إلى مديرين تنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، في حوار مفتوح ومباشر، يتطرق للعديد من الموضوعات المتنوعة والمتعلقة بالمرحلة الراهنة وتحدياتها، ويتيح للمشاركين التفاعل وطرح أسئلتهم واستفساراتهم واهتماماتهم المختلفة، لتتم الإجابة عنها من قبل المتحدثين على الفور.

تم حتى اليوم تنظيم 3 ندوات افتراضية، تناولت تداعيات كوفيد 19 إلا أن الندوات المقبلة ستعالج مواضيع ومحاور أخرى تهم مجتمع الأعمال.