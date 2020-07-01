أنظمة «لا تلامسية» و«روبوتات ذاتية» في «أبوظبي الدولي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد للطيران عن إطلاق مبادرة «سفراء الصحة والسلامة» في مطار أبوظبي الدولي، والتي سيجري من خلالها توفير مجموعة من المتخصصين والمُدربين في هذا المجال، وذلك في إطار التزامها بضمان سلامة ورفاهية المسافرين خلال سفرهم عبر المطار.

وسيقوم السفراء بدعم ومساعدة المسافرين من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بسبل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء السفر، وتقديم المشورة لهم حول كيفية بقائهم بأمان، إلى جانب تقديم الدعم الإضافي للمسافرين وفقاً لاحتياجاتهم.

وقال محمد حسين أحمد المدير العام لمطار أبوظبي الدولي: يسُرنا إطلاق مبادرة «سفراء الصحة والسلامة» والتي تعكس التزامنا في مطارات أبوظبي بتقديم الخدمات الاستثنائية وإعطاء الأولوية للصحة والسلامة، حيث سيضمن السفراء راحة المسافرين ورعايتهم عبر مطار أبوظبي الدولي.

وأضاف: بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة التي سيجري تطبيقها في مطار أبوظبي الدولي والتي تشمل تركيب أنظمة التحكم اللاتلامسية في المصاعد، وإطلاق روبوتات التعقيم التي تعمل بنظام القيادة الذاتية، نثق بأن المسافرين سيحظون بتجربة سهلة وسلسة عبر المطار تعكس الضيافة العربية الأصيلة.

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