عجمان تعلن الآلية المستحدثة للتسجيل في «تعزيز»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز» - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان - عن الآلية المستحدثة للتسجيل فيه ومميزاته.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة عجمان الصادر في مارس/‏آذار الماضي، والذي يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع المواطنين في الانخراط في النشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع المملوكة لهم، وخلق المزيد من فرص العمل- صنف المشاريع والمنشآت، وأنشأ برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم برنامج «تعزيز»، وأعفى الأعضاء من كافة الرسوم المحلية التي تتقاضاها الجهات الحكومية عدا رسوم خدمات النظافة العامة، وذلك بحد أقصى لمدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل في البرنامج.(وام)

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