شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع تحت ضغط جني الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات. وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتاً إلى 41.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش. ونزل عقد أغسطس، 24 سنتاً إلى 41.47 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 33 سنتاً إلى 39.37 دولار.(رويترز)

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