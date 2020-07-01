شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يعيّـن بنوكاً قبيل إصدار سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن «الإمارات دبي الوطني»، عيّن بنوكاً لترتيب لقاءات مع مستثمرين، قبيل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار. وعيّن الإمارات دبي الوطني بنوك «إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، بالإضافة إلى «بنك أوف أمريكا»، و«سيتي»، و«أبوظبي الأول» لترتيب الصفقة المحتملة. وبحسب الوثيقة فإن السندات غير قابلة للاستدعاء قبل 6 سنوات. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإمارات دبي الوطني» يعيّـن بنوكاً قبيل إصدار سندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.