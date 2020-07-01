شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق 1800 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب فوق مستوى 1800 دولار للأونصة للمرة الأولى في 8 سنوات، أمس الثلاثاء، ليقتنص المعدن الأصفر ارتفاعاً بأكثر من 12% في الربع الثاني، مواصلاً المكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلاً 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.84 دولار للأوقية.

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