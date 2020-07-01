شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامي للتنمية» يستضيف منتدى تحديات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تستضيف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، منتدى خاصاً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات وملتقى الاستثمار السنوي بدبي حول الاستجابة لجائحة «كوفيد- 19»، بتاريخ 6 يوليو 2020.
يفتتح المنتدى المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
يسلط المنتدى، الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي وباء كورونا المستجد، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة، إضافة إلى تسليط الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار لمواجهة الجائحة في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز «الاستجابة والاستعادة وإعادة البناء» توظف فيه كافة أدوات التمويل المتاحة.
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