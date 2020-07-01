شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الوقود للشهر الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بي: ”الخليج 365”

حافظت أسعار الوقود في الإمارات على مستوياتها للشهر الرابع على التوالي، وفقاً للجنة متابعة أسعار الوقود.

واستقر سعر ليتر بنزين «سوبر 98» عند 1.91 درهم، وسعر ليتر بنزين «خصوصي 95» عند 1.80 درهم، وسعر ليتر بنزين إي بلس 91 عند 1.72 درهم، بينما بلغ سعر ليتر السولار 2.06 درهم، اعتباراً من بداية يوليو/‏‏‏ تموز.

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