شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين للأسهم في منحى هابط بنهاية الفصل الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في الارتفاع 0.24% بدعم «أبوظبي الأول»، إلا أن المنحى الهبوطي سيطر على معظم الأسهم في جلسة تداولات أمس الثلاثاء في وقت ارتفعت أسهم 16 شركة فقط في السوقين، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة تمت التداولات عليها.

وهبط سوق دبي المالي 0.73% بضغط من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير، علماً بأن هذه الأسهم الثلاثة تتحكم بشكل رئيسي في مسار مؤشر السوق.

وأظهر التحليل اليومي ل ”الخليج 365”، توجهاً عاماً نحو التسييل، سواء من الأجانب أو المحافظ الاستثمارية التي بلغ صافي استثماراتها 44 مليون درهم كمحصلة بيع (30.5 مليون درهم في دبي و13.7 مليون درهم في أبوظبي).

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 452 مليون درهم، منها 242.1 مليون درهم في دبي و209.7 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 370 مليون سهم توزعت بواقع 308.15 مليون سهم في دبي 62 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 4895 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.73% إلى مستوى 2065.28 نقطة متأثراً بنزول المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والتأمين.

وانخفض قطاع العقار 1.81% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 2.15% و«إعمار للتطوير» 0.94% و«إعمار مولز» 2.83% و«الاتحاد العقارية» 1.31% و«ديار» 0.35% و«أرابتك» 2.35%، مقابل ارتفاع «داماك» 0.88%.

وانخفض قطاع البنوك 0.49% إثر انخفاض «دبي الإسلامي» 1.03% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

ونزل قطاع الاستثمار على نحو هامشي بنسبة 0.08% إثر نزول «شعاع كابيتال» 3.34% فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.24% واستقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل هامشياً 0.03% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 0.29% مع استقرار «العربية للطيران» وانخفاض «الخليج للملاحة» 3.03%.

سوق أبوظبي

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4285.79 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والطاقة والخدمات.

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وارتفع قطاع البنوك 1.14% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.18% في مقابل نزول «أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.14% نتيجة ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.34% واستقرار «دانة غاز».

وعلى العكس نزل قطاع العقار 2.63% بعد نزول «الدار» 2.73% و«رأس الخيمة العقارية» 1.12%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.96% نتيجة هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل كذلك قطاع الاستثمار 0.6% متأثراً بنزول «العالمية القابضة» 0.81% و«إشراق» 1.36% رغم ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.49%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 49.4 مليون درهم، مغلقاً عند 2.73 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 36 مليون درهم، مغلقاً عند 8.86 درهم، ثم «العربية للطيران» واجتذب 35.85 مليون درهم، ليغلق عند 1.23 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «واحة الأول» بسيولة بقيمة 65.84 مليون درهم، مغلقاً عند 2.86 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 42.7 مليون درهم، وأقفل عند 11.24 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بلغت 34.13 مليون درهم وأقفل عند 16.5 درهم.

وسجل «مصرف السلام السودان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 10.74% مغلقاً عند 1.34 درهم، فيما كان التراجع الأكثر من نصيب «الإثمار» بنزوله 4.61% إلى 0.124 درهم.

وجاء في مقدمة الارتفاعات في سوق أبوظبي «الإمارات لقيادة السيارات» وبالحد الأعلى 14.95% مغلقاً عند 10.38 درهم، في المقابل تصدر التراجعات «القدرة القابضة» بنزوله 4.62% إلى 1.24 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 45.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.14 مليون درهم محصلة شراء العرب و14 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و30.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 45.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي كانت الصورة مشابهة مع توجه المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين نحو الشراء بصافي استثمار 20 مليون درهم في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دي إكس بي» و«الإمارات دبي الوطني» بالدرجة الأولى، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الدار» و«أبوظبي التجاري».