شكرا لقرائتكم خبر عن 6.3 مليار قروض قطاع النقل والتخزين خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لعب قطاع النقل والتخزين، دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 بعدما تولى مهمة المحافظة على إدامة سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من الأغذية.
وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يضطلع بها القطاع في توفير احتياجات الدولة من الأغذية وتخزينها، فقد تصدر قائمة أكثر القطاعات التي حظيت بدعم الجهاز المصرفي؛ حيث بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري 6.3 مليار درهم، مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها إلى مستوى 63.3 مليار درهم. وفي مؤشر على الدور المهم المناط بنشاط النقل والتخزين، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع نحو 84.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 بنمو نسبته 6% مقارنة مع 80 مليار درهم في عام 2018، وذلك بحسب ما توثقه الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
واستناداً إلى الأرقام السابقة، فقد شكل ناتج القطاع نحو 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال عام 2019 البالغ 1.042 تريليون درهم.(وام)
كانت هذه تفاصيل خبر 6.3 مليار قروض قطاع النقل والتخزين خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.