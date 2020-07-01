الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التعافي رغم الانتكاسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مستشار بارز للبيت الأبيض، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتجه، فيما يبدو، نحو تعاف قوي، على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أغلقت لاحتواء فيروس كورونا. وأبلغ لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية «في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعاف قوي. هل هذا ربما يتغير؟ نعم، ربما، ونحن ننظر لهذا بعناية شديدة».

وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا.

وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترامب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل.

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من جانبه، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقع، محذراً في الوقت نفسه من أن انتعاشه سيكون رهناً باحتواء وباء كوفيد-19، وبإجراءات الدعم التي ستتخذها الحكومة.

وفي خطاب سيدلي به خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، كتب باول: «إن الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكد بالمرة، وسيكون إلى حد كبير رهناً بنجاحنا في احتواء الفيروس».

(وكالات)