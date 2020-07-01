شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التعافي رغم الانتكاسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مستشار بارز للبيت الأبيض، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتجه، فيما يبدو، نحو تعاف قوي، على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أغلقت لاحتواء فيروس كورونا. وأبلغ لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية «في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعاف قوي. هل هذا ربما يتغير؟ نعم، ربما، ونحن ننظر لهذا بعناية شديدة».
وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا.
وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترامب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل.
من جانبه، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقع، محذراً في الوقت نفسه من أن انتعاشه سيكون رهناً باحتواء وباء كوفيد-19، وبإجراءات الدعم التي ستتخذها الحكومة.
وفي خطاب سيدلي به خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، كتب باول: «إن الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكد بالمرة، وسيكون إلى حد كبير رهناً بنجاحنا في احتواء الفيروس».
(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التعافي رغم الانتكاسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.