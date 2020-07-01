شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادقت الجمعية العمومية لشركة «أجليتي» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% وأسهم منحة بنسبة 15% من رأس المال عام 2019. وافقت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار على استمرار البنك في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر بنسبة 83.77% من إجمالي الأسهم الممثلة بالإجماع. أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى يوم 6 يوليو القادم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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