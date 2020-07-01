متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في مايو/ أيار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ معدل البطالة ذروة ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة الثلاثاء تراجع إنتاج المصانع 8.4% في مايو ، مقارنة مع الشهر السابق، ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.

* قالت وكالة الإحصاء الرسمية إن النشاط الاقتصادي في الأرجنتين هوى 26.4% في أبريل/ نيسان وهو أول شهر كامل بعد أن فرض البلد الواقع في أمريكا الجنوبية إجراءات للعزل العام لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وهذا الهبوط الشهري أسوأ من انخفاض بنسبة 21% توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

* كشفت وزارة الاقتصاد في البرازيل عن خسارة 331901 وظيفة رسمية في مايو/ أيار، وهو ثاني شهر من خسائر قوية في الوظائف بسبب أزمة كوفيد-19 لكنه أقل من نصف الرقم القياسي لخسائر الوظائف البالغ 860503 والمسجل في أبريل /نيسان.

وارتفع العدد الإجمالي لصافي خسائر الوظائف الرسمية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 1.14 مليون.