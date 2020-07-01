شكرا لقرائتكم خبر عن السجواني يدرس إعادة «داماك» إلى الملكية الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»، يدرس شراء حصص الأقلية من المساهمين وإعادة الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.1 مليار دولار إلى الملكية الخاصة. ويمتلك السجواني 72.2%. وأوضحت المصادر أن السجواني يستكشف منذ أواخر 2019 شراء الحصص، بعد انخفاض سعر السهم. (رويترز)

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