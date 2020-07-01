68 % من الإماراتيين يدخرون للتقاعد المبكر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت شركة «الصكوك الوطنية» حساب «تجوري»، الذي يعني الخزنة في اللهجة الإماراتية، الحصري للمواطنين الإماراتيين، ليمكّنهم من الحصول على «خزنة» افتراضية يمكنهم الادخار فيها، والحصول في الوقت نفسه على مزايا مجزية وعوائد تنافسية وفرص ادخارية واستثمارية مبتكرة ضمن محفظة الشركة التي وصل حجمها مؤخراً إلى أكثر من 7.5 مليار درهم، إضافة إلى تمكينهم من الدخول في برنامج المكافآت الأكبر في الدولة، والذي تزيد قيمته على 35 مليون درهم سنوياً.

صمم «تجوري» خصيصاً حسب الطلب بعد أن أعدّت الشركة سلسلة من الاستبيانات للعملاء الإماراتيين الحاليين وغير العملاء، لفهم شؤونهم المالية الشخصية وعن كيفية الوصول إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

ويقدم حساب «تجوري» عدداً كبيراً من الميزات الحصرية كالجوائز الشهرية والربع سنوية، والتي تبدأ من 50 درهماً لتصل إلى مليون درهم وعلى سيارات فخمة، وجوائز مخصصة للمواطنات ولأبنائهن، وقد وصلت قيمة الجوائز التي فاز بها المواطنون ضمن برامج المكافآت إلى أكثر من 217 مليون درهم.

وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية» أن الشركة التزمت بتطوير منتجات وتحسينها باستمرار، بما يتناسب وحاجات الأفراد والعائلات في المجتمع الإماراتي وأن نتائج مؤشر الادخار الذي أصدرته الشركة مؤخراً، أظهر أن نحو 53% من الإماراتيين في العينة المستجوبة، أعربوا عن اعتقادهم بأن الوقت مناسب للادخار، أما 68% أولوياتهم الادخار للتقاعد المبكر، بينما يعتقد 57% أن استقرارهم المالي يسهم بدرجة كبيرة في سعادتهم، ونظراً إلى هذه المعطيات، كان لا بد من تطوير وإطلاق برامج مخصصة أكثر للمواطنين، تحضهم على تبني هذه العادة الحميدة.