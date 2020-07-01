شكرا لقرائتكم خبر عن «البحيرة للتأمين»: 230 مليوناً الأقـــســاط فـــي الربـــع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة البحيرة للتأمين أن قيمة الأقساط المكتتبة لديها بلغت 230 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع 203 ملايين في الربع ذاته من عام 2019، فيما وصل صافي الأرباح المحققة 13.9 مليون درهم مقارنة مع 13.7 مليون درهم في فترة الرصد ذاتها.
وأوضحت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين وصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري 669 مليون درهم مقابل 654 مليون درهم في الربع ذاته من العام السابق.
أما على مستوى موجودات الشركة فقد بلغت 2.74 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر مارس من العام الجاري مقارنة مع ملياري درهم في مارس من العام السابق.
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