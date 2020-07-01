«الإمارات» تستأنف رحلاتها في 7 وجهات غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تستعد طيران الإمارات يوم 1 يوليو/ تموز 2020، لاستئناف رحلاتها إلى 7 وجهات في إطار العودة التدريجية لبرنامجها التشغيلي للرحلات. وتضم الوجهات كلاً من القاهرة، وتونس، وأوكلاند، وبيروت، وبروكسل، وهانوي، ومدينة هو شي منه.

ويرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو/ تموز إلى 52 مدينة، موفرة مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض، وفي الأجواء.