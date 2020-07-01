شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقوم التأمين الهندسى بتأمين المشروعات والمعدات والماكينات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة أن تتحقق بدون التغطية التأمينية المناسبة لها، بالإضافة إلى احتياج الكثير من أصحاب المشاريع والمشغلون لحماية أنفسهم من أنواع الخسائر المختلفة، التي يمكن أن تنشأ بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم، مثل أعطال الميكانيكيا أو انفجار المراجل، وكان ظهور كل من تأمينات عطل الآلات وفقد الأرباح التالي لعطل الآلات – واللذان يعتبران أحد انواع التأمينات الهندسية والتي ظهرت حديثا – أحد الآثار المهمة للتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، فقد صاحب هذا التطور ارتفاعا كبيرًا وضخمًا في قيمة الاستثمارات الرأسمالية وزيادة مطردة في المشروعات الإنتاجية، وأصبح لزامًا على أصحاب تلك المشروعات إدارة الأخطار التي تتعرض لها مشاريعهم عن طريق التحكم في تلك الأخطار والعمل على الحد منها.

وتغطي هذه الوثيقة أي حوادث ينتج عنها تلف للآلات والمعدات المؤمن عليها، بشرط أن يكون هذا الحادث مفاجئًا وغير متوقع، ويبدأ هذا التأمين فور الانتهاء من التجارب ويغطي هذا التأمين الآلات والمعدات أثناء عملها أو راحتها أو أثناء تنظيفها وفكها، بغرض عمل العمرات أو أثناء نقلها من مكان إلى آخر داخل الأعيان المؤمن المحددة بالوثيقة أو أثناء إعادة تركيبها.

ويمكن إيجاز ـهم العوامل المؤثرة في تسعير تلك التغطية على النحو التالى: عامل الأهمية النسبية: حيث كل آلة أو مجموعة آلات في المصنع أو خط الإنتاج المؤمن عليه تساهم فردياً في إنتاج المصنع بالكامل اعتمادًا على عملها في عملية الإنتاج نفسها، وعنصر الأهمية النسبية يظهر هذه المساهمة بنسة مئوية في المساهمة في الإنتاج بالكامل بحيث لو أصابها عطل ما فإن الإنتاج بالكامل يتأثر بهذه النسبة ، فعلى سبيل المثال إذا كان توقف الألة سوف يؤدي الى توقف الإنتاج بالكامل هنا تصبح الأهمية النسبية هى 100% (مثل مولدات الطاقة) وتقل الاهمية النسبية في عمل الآلات على التوازي مثلا وجود ثلاث الآت متماثلة في الحجم والطاقة (مثل ثلاث غلايات "10 طن/ ساعة" متصلة على التوازي) واهميتهم النسبية معاً في هذه الحالة 100% والأهمية النسبية لكل غلاية هي 33.3% ويمكن في هذه الحالة تسعيرهم منفردين كثلاث الآت أو كوحدة واحدة لها أهمية نسبية 100% وتكون الأهمية النسبية للآلات التي تعمل كمجموعات، وتكون لها نفس الحجم والطاقة (مثل السيور الناقلة التي تعمل وراء بعضها) هي %100 .

عامل الاحتياطي: فوجود آلات أو طاقات احتياطية سواء كانت كلية او جزئية في الآلات المؤمن عليها والمركبة على التوازي، من شأنه تقليل تحقق خطر فقد الإنتاج وفي هذه الحالة أيضًا يتم احتساب نسبة تسمى بعامل الاحتياطي تعتمد أساس على توافر الآلات والطاقات الاحتياطية.

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عامل توافر قطع غيار: إن توافر قطع الغيار الرئيسية لأجزاء الآلات المؤمن عليها (بخلاف تلك الاجزاء التي يتم تغييرها بسبب التآكل والبلى العادي) يعتبر احدى الوسائل التي تقلل من تحقق الخسارة، حيث يمكن في تلك الحاله تخفيض فترة الصيانة مما ينعكس بدوره على تخفيض فترة التوقف.

عامل كبر العمر للآلات: في حالة عدم توافر قطع الغيار نظراً لقدم الالة اوالآلات التي توقف انتاجها، فهذا قد يؤدي الي نوعٍ من الخسارة الكلية حيث لا يمكن اعتبار الخساره فى اى من اجزاء الماكينه ، خساره كليه نظرا لعدم توافر قطعه الغيار وفي هذه الحالة يتم تطبيق مبدأ الاهمية النسبية للجزء المتضرر.

عامل بلد المنشأ والشركه المصنعة: من المعلوم أن بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة من أهم عوامل التسعير، حيث إن هناك شركات مصنعة ذات خبرة فى تصنيع هذه النوعية من المعدات ومعدلات أعطال الماكينات التى تقوم بتصنيعها يكاد يكون منعدما أو ضعيف جدًا، بخلاف شركات أخرى ذات سمعة غير جيدة فى تصنيع هذه المعدات وتقوم ببيعها بأسعار أقل من مثيلاتها، ويكون ذلك على حساب جودة المنتج ما يعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة نتيجة الأعطال الدائمة التى تتعرض لها هذة الماكينات وكذلك بلد المنشأ، وهنا يجب التفرقة بين المنتج اليابانى والألمانى وبين المنتج الصينى مثلا، علمًا بأن هناك بعض المنتجات الصينيه تتميز بجودة جيدة ولكنه عامل يجب أن يؤخذ فى الاعتبار.