شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات الألبان تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعًا بصادرات أبريل الماضى بـ23.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت بيانات حكومية الصادرات المصرية في أبريل الماضي بنحو 1.84 مليار دولار، موزعة على مجموعة من السلع التي شهدت ارتفاعًا نسبيًا، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث بلغت الصادرات المصرية من منتجات الألبان نحو 23.9 مليون دولار، مقابل 23.8 مليون دولار أبريل 2019 بزيادة 0.2%.
وتتضمن القائمة أيضا، الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة وبلغت قيمتها 19.4 مليون دولار، مقابل 16.2 مليون دولار أبريل 2019، بزيادة 20.2%، ثم الصادرات المصرية من الخضر المجمدة أو المبردة بقيمة 17 مليون دولار، مقابل 16.4 مليون دولار أبريل 2019، بزيادة بلغت 3.5%، ثم الصادرات المصرية من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 13.9 مليون دولار، مقابل 9.6 مليون دولار أبريل 2019، بارتفاع نسبته 44.6%.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية من السكر المكرر 13.7 مليون دولار، مقابل 11.3 مليون دولار أبريل 2019، بنسبة ارتفاع 21.6%، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من ورق صحي بقيمة 12.3 مليون دولار، مقابل 10.1 مليون دولار أبريل 2019، بنسبة ارتفاع 21.9%.
وشملت قائمة الصادرات أيضًا، 12 مليون دولار من الرمال في أبريل الماضي، مقابل 2.7 مليون دولار أبريل 2019، بنسبة ارتفاع 352.9%، وأخيرا الصادرات المصرية من بقول جافة بقيمة 8.3 مليون دولار، مقابل 4.5 مليون دولار أبريل 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 85.6%.
وبلغت قيمة العجز فى الميـزان التجارى 2.36 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020، مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق، بنسـبـة انخـفاض بلغت 45٪.
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