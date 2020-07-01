معهد البترول: هبوط حاد فى مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يونيو حزيران إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 164 ألف برميل.

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وانخفضت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا قدره 1.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 393 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبطت 1.2 مليون برميل يوميا.