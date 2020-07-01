صندوق النقد: حصة الدولار الأمريكى في الاحتياطيات العالمية ترتفع فى الربع الأول

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت الثلاثاء أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى 61.9 بالمئة في الربع الأول من العام، مع قيام بنوك مركزية حول العالم بجمع العملة الخضراء في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وما زالت حصة الدولار هي الأكبر بين كل العملات. وفي الربع الرابع من 2019، كانت حصة الدولار 60.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى 11.731 تريليون دولار من 11.824 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ اجمالي حيازات الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية 6.794 تريليون دولار، أو 61.9 بالمئة تقريبا من اجمالي الاحتياطيات، في الأشهر الثلاثة الاولى من العام. وفي الربع الرابع من 2019، بلغت الاحتياطيات الدولارية 6.44 تريليون دولار،أو حصة قدرها 60.8 بالمئة.

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وأشارت البيانات الى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية استقرت عند 20 بالمئة في الربع الأول، مقارنة مع 20.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر أيضا على حصة اليوان الصيني إذ بلغت 1.9 بالمئة من اجمالي الاحتياطيات العالمية.

واستقرت أيضا حصة الين الياباني عند 5.6 بالمئة في الربع الأول بلا تغير إلى حد كبير من الربع الأخير في 2019 .