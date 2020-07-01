شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أرقام الموازنة العامة الجديدة وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي..

أهم أرقام الموازنة العامة للدولة المصرية

زيادة المصروفات بموازنة 2020/2021، بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه عام 2019/2020.

زادت الإيرادات بحوالي 18%، لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه

الموازنة تستهدف تراجع العجز الكلي بموازنة 2020/2021 ليسجل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة مخصصات القطاعات التي تهم المواطنين...(الصحة)

زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه.

زادت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

تكلفة إجمالي المبادرات الموجهة للصحة بلغت 16.3 مليار جنيه.

بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه، ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

- تم زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه، كما تم تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحي.

الأجور

تخصيص 35 مليار جنيه تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير .

بلغت تكلفة حافز إضافي سيتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري 15 مليار جنيه، ليتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً.

- بلغت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمية المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون 8 مليارات جنيه.

تم زيادة المخصصات المالية لسداد القسط المستحق بالكامل لهيئة التأمينات الاجتماعية، بنسبة 6%، وفقاً لقانون 148 لسنة 2019، ليصل إلى 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 160.5مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

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الدعم الاجتماعي

مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي.

- تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا.

- تم زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة بحوالي 3%، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

-زيادة دعم تنمية الصعيد بنحو 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

مخصصات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعى

- زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بحوالي 46%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

- زيادة مخصصات المياه بحوالي 133%، لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 900مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020

- زيادة مخصصات الإنارة بحوالي 98%، لتصل إلى نحو 12.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020

-كما بلغت المخصصات المالية لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية نحو 3.5 مليار جنيه.

التعليم

زيادة مخصصات التعليم بحوالي 15%، لتصل إلى 363.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 316.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020

و زيادة مخصصات البحث العلمي بنحو 14%، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 52.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

الاستثمارات الحكومية

زيادة الاستثمارات الحكومية بحوالي 33%، لتصل إلى 280.7 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 211.2 مليار جنيه عام 2019/2020.

البطالة

ولمواجهة البطالة تم زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بحوالي 66%، لتصل إلى نحو 36.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 21.7 مليار جنيه عام 2019/2020.

- زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بحوالي 52%، لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 13.5 مليار جنيه عام 2019/2020.

زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات العامة بحوالي 42%، لتصل إلى نحو 57.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه عام 2019/2020.

-زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 25%، لتصل إلى نحو 70.8 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 56.8 مليار جنيه عام 2019/2020.